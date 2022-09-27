EDWARD SNOWDEN KİMDİR?

Daha önce CIA ve Dell şirketleri için çalışan 1983 doğumlu güvenlik uzmanı Edward Snowden, NSA'ye bağlı bir taşeron şirket olan Booz Allen Hamilton tarafından işe alındı.

Snowden bir süre sonra kendisinin de katıldığı dinleme ve izleme programlarının etik olarak kabul edilemez olduğunu düşündüğünü ve bunu iç kanallardan tartışmaya çalıştığını ancak itirazlarının dikkate alınmadığını anlatmıştı.

Sonunda 2013 yılının Mayıs ayında Snowden Hawaii'de, çalışmakta olduğu NSA işini bıraktı ve Hong Kong'a geçti.

Haziran ayında ise kopyalamış olduğu binlerce gizli NSA belgesini Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleriyle paylaştı.

Bu istihbarat belgelerinin haberleştirilmesiyle dünyanın gündemine oturan Snowden'ın sızdırdığı bir kısım belge de daha sonra Alman Der Spiegel dergisi ve Amrikan New York Times gazeteleri de dahil başka medyalarda haber oldu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın derhal Haziran ayında hükümete ait belgeleri çalmak ve casusluk suçlamalarıyla dava açtığı Snowden'ın pasaportu da iptal edildi. Eski istihbaratçı iki gün sonra Hong Kong'dan Moskova'ya geçti ve o tarihten bu yana kendisine sığınma hakkı veren Rusya'da yaşıyor.