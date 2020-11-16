Efecan Karaca'nın doğum günü kutlandı

Aytemiz Alanyaspor kulübünde forma giyen Efecan Karaca, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını ifade etti. Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yiyen Efecan, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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