Efekan'ın katili, 51 gündür bulunamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Efekan Aktaş'ın katili 51 gündür bulunamadı - Haberler
ABONE OL

Efekan'ın katili, 51 gündür bulunmadı! Jandarmanın çalışması sürüyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde, traktörle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Efekan Aktaş'ın katili, 51 gündür bulunamadı. Jandarma, Aktaş'ın ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Efekan Aktaş'ın katili 51 gündür bulunamadı - Haberler
Efekan'ın katili, 51 gündür bulunamadı
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri'nin Talas ilçesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Efekan Aktaş'ın (19) katili, 51 gündür aranıyor.

Olay, 27 Haziran'da, Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Efekan Aktaş'a, traktörüyle seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın üzerinden 51 gün geçmesine rağmen Efekan'ın katili, henüz bulunamadı. Jandarma, mahallede yaşayanlarla görüşmelerini sürdürerek, elde ettiği deliller üzerinden Efekan'ın katilini arıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, henüz sonuç elde edilemeyen olayla ilgili yakın zamanda çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Asansörde çocuğa şiddet! O baba gözaltında! - VİDEO HABER
GÜNDEM Asansörde çocuğa şiddet! Sıcak gelişme!
KORKUNÇ SON! Köpeğini korumak istedi, canından oldu!
GÜNDEM Köpeğine sokak köpekleri saldırdı! Korkunç son!
Ağrı'da katliam gibi kavga: 3 ölü, 6 yaralı
GÜNDEM Ağrı'da katliam gibi kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Korkutan İstanbul depremi açıklaması! - Haberler
GÜNDEM Korkutan İstanbul depremi açıklaması!
Son dakika haberi HDP kapatma davasında ek süre istedi
GÜNDEM HDP'den AYM'ye kritik başvuru
Son dakika: Genç kız anlattı, her satırı dehşete düşürdü!
GÜNDEM Genç kız anlattı, her satırı dehşete düşürdü!
TRAFİKTE DEHŞET! Son dakika: Sopalı yol verme kavgası! - VİDEO HABER
GÜNDEM Yol verme kavgası! Trafikte akılalmaz olay!
İKİZLERDEN ACI HABER! Son dakika: Selde kaybolan ikizlerden üçünün cansız bedenlerine ulaşıldı! - Haberler
GÜNDEM Çocukluk arkadaşı çiftin acı kaderi!
Bakan Muş açıkladı! Transit yük içerisinde bulundu - Haberler
GÜNDEM Bakan Muş açıkladı! Transit yük içerisinde bulundu
Son dakika: İsyan ettiren hırsızlık! Acılı anneden tepki
GÜNDEM İsyan ettiren hırsızlık! Acılı anneden tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.