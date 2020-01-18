12. hafta tamamlandı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 12. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Günün sonuçları şu şekilde:
|MAÇ & SONUÇ
|SETLER
|Arhavi Voleybol 0-3 Bursa B.Şehir Bld.
|22-25, 14-25, 25-27
|İstanbul BBSK 3-2 Ziraat Bankası
|14-25, 20-25, 25-22, 25-23, 15-12
|Tokat Bld. Plevne 0-3 Arkas Spor
|18-25, 14-25, 20-25
|Sorgun Bld. 2-3 Spor Toto
|25-22, 20-25, 21-25, 26-24, 11-15
|Halkbank 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta
|21-25, 18-25, 22-25
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 13. hafta karşılaşmaları, 21 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Program şöyle:
|TARİH
|SAAT
|MAÇ
|YAYIN
|SALON
|21 Ocak Salı
|14.00
|Fenerbahçe HDI Sigorta – Tokat Bld. Plevne
|TVF Burhan Felek
|21 Ocak Salı
|17.30
|Ziraat Bankası – Arhavi Voleybol
|TVF Başkent
|21 Ocak Salı
|18.00
|Bursa B.Şehir Bld. – İnegöl Bld.
|TVF Cengiz Göllü
|21 Ocak Salı
|19.00
|Galatasaray HDI Sigorta – Halkbank
|TRT SPOR 2
|TVF Burhan Felek
|21 Ocak Salı
|19.00
|Arkas Spor – Sorgun Bld.
|TVF Atatürk Salonu
|22 Ocak Çarşamba
|17.00
|Spor Toto – İstanbul BBSK
|TRT SPOR 2
|TVF Başkent
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