Volley Hotel Ankara Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi öncesi Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, yaptığı konuşmada yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Avrupa'da mücadele edecek takımlara da başarılar dileyen Üstündağ, "Voleyboldaki heyecan, güzellikler bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Türk voleybolunun Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise ilk üçünde yer aldığını belirten Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki ikinciliğini hatırlatarak, "Kulüplerimizin bu başarıda payı büyük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da hepimizi sevindirecek bir başarı elde edecektir." diye konuştu.

Üstündağ'ın konuşmasının ardından kura çekimi yapıldı.

EFELER 14 EKİM, SULTANLAR 3 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Efeler Ligi'nde ilk devre maçları 14 Ekim Pazar günü başlayacak ve 16 Aralık Pazar günü sona erecek. Sezonun ikinci yarısı ise 2019'da 6 Ocak Pazar günü başlayıp 9 Mart Cumartesi günü bitecek. Baraj etabı ve play-off maçları ise mart, nisan ve mayıs aylarında oynanacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise ilk devre 3 Kasım Cumartesi günü başlayacak, 26 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak. 2019'da 13 Ocak-10 Mart tarihlerindeki ikinci devre maçlarının ardından mart, nisan ve mayısta ise play-off ve baraj etabı karşılaşmaları yapılacak.

- Vestel Venus Sultanlar Ligi 1. hafta maçları

Fenerbahçe-Beşiktaş

Halkbank-Beylikdüzü

VakıfBank-Karayolları

Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı

Galatasaray-Çanakkale Belediyespor

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları

- Efeler Ligi 1. hafta maçları

İkbal Afyon Belediye YÜNTAŞ-Arkas Spor

Galatasaray-İnegöl Belediyespor

Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor

Arhavi Belediyespor-Maliye Piyango

Ziraat Bankası-Halkbank

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