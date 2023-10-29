Efes Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle devam ediyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin kültürel değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmanın yanında şehirlere marka etkinlikler kazandırırken, insanların kültür ve sanatın evrensel dilinde birleşmesine olanak tanıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncu durağı olan İzmir’de düzenlenen Efes Kültür Yolu Festivali, 28 Ekim’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı. Festival, 5 Kasım tarihine kadar devam edecek.

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İZMİR OPERA BALESİ VE İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI CUMHURİYET İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlama konserine ev sahipliği yaptı. Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Koro Şefi Ahmet Kahyaoğlu tarafından geceye hazırlanan İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu ile izleyicilere çok özel bir program hazırladı. Konserde Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçesi, Muammer Sun’un İzmir Marşı, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar’ın sözlerini yazdığı, Cemal Reşit Rey’in bestelediği 10'uncu Yıl Marşı, Nevit Kodallı’nın Ankara Marşı seslendirildi.

İzmir'in kültürel zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini yansıtmayı amaçlayan Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen bu özel konser öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı anısına düzenlenen etkinliklerin önemini vurgulayan Şef Tolga Taviş: “Dün büyük orkestra şefi Gürer Aykal’ın şefliğinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na misafir olan İzmir Devlet Opera ve Balesi, bugün de benim şefliğimde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nı misafir ediyor. Kulakları müzikle dolan İzmir seyircisi de 100'üncü yılımızı her akşama yayılan sanat dolu etkinliklerle tekrar tekrar kutluyor. Sen çok yaşa Cumhuriyet, sen çok yaşa Türkiye!” diye konuştu.

Festival kapsamında; 3 Kasım’da, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Kamelyalı Kadın' balesi, 4 Kasım’da, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, “Ege Senfonisi” konseri, 5 Kasım’da ise, Türk halk müziğinin sevilen solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray ile Şef Eray İnal yönetiminde 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' izleyicilerle buluşacak.