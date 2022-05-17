Efes unvanını korumayı hedefliyor

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes, 3'ü üst üste olmak üzere Avrupa'nın en önemli organizasyonlarında 5. kez yer alacak.

Lacivert-beyazlı takım, FIBA ve ULEB'in bir numaralı organizasyonlarında ikişer kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan lacivert-beyazlı takım, 2019'da ikinci, 2000 ve 2001'de ise üçüncü oldu.

Anadolu Efes, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Dörtlü Final'de mücadele etti. Yunanistan'ın Selanik kentindeki FIBA organizasyonda ilk maçta ev sahibi ülke takımı Panathinaikos'a 81-71 yenilen lacivert-beyazlı ekip, üçüncülük maçında ise İspanya ekibi Barcelona'yı 75-69 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı takım, 2000-2001 sezonunda bu kez FIBA'nın en önemli organizasyonu Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 mağlup olan Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek yine üçüncü oldu.

Sonraki yıllarda ULEB'in organizasyonlarında yer almaya başlayan Türk temsilcisi, 2018-2019 sezonunda Dörtlü Final'de yer alarak 17 yıllık bu heyecanını sonlandırdı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden Anadolu Efes, finalde ise Rus ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Anadolu Efes, geçen sezon ise Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kurarak ilk şampiyonluğuna ulaştı. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde CSKA Moskova'yı 89-86 yenen lacivert-beyazlılar, adını üst üste 2. kez finale yazdırdı. Finalde Barcelona ile karşılaşan Anadolu Efes, sahadan 86-81 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

SON ŞAMPİYON OLARAK BELGRAD'DA

Geçen sezon tarihi bir başarıya imza atarak THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, "son şampiyon" unvanını korumak için parkeye çıkacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olympiakos, 2021-2022 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, yarı final maçında 19 Mayıs Perşembe günü Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı takım, rakibini yendiği takdirde Barcelona-Real Madrid eşleşmesinden galip çıkacak ekiple şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

AVRUPA'DA 3. KUPAYI İSTİYORLAR

Anadolu Efes, kulüp tarihinde üçüncü Avrupa kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 24 yıl sonra 2020-2021'de bu kez Avrupa Ligi kupasının sahibi olmuştu.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı unvanını da alacak.

NORMAL SEZONU 6. SIRADA TAMAMLADI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 6. sırada bitirdi.

Lacivert-beyazlılar, Rus ekiplerinin oynadığı maçların devre dışı bırakıldığı bu sezon 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. basamakta yer aldı.

Play-off çeyrek finalinde sezonu 3. sırada bitiren AX Armani Exchange Milan ile karşılaşan Anadolu Efes, seriyi 3-1 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.

LARKIN SEZONUN EN İYİ 5'İNDE

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine seçilen Shane Larkin, Belgrad'daki Dörtlü Final'de Anadolu Efes'in en büyük kozu olacak.

Bu sezon maç başına 14,6 sayı ve 5,3 asist üreten 29 yaşındaki oyun kurucu, 18,9 verimlilik puanıyla oynadı.

Larkin'in yanı sıra Vasilije Micic ise organizasyonda sezonun en iyi ikinci 5'inde yer aldı. Sırp basketbolcu, ayrıca 18,2 sayı ortalamasıyla bu sezon "Alphonso Ford En Skorer Oyuncu" ödülünün de sahibi oldu.

Shane Larkin ve Vasilije Micic, özellikle geçen sezon Anadolu Efes'in Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olduğu maçta takımlarına büyük katkı vermişti. Barcelona karşısında 25 sayı üreten Micic, final maçının en skorer ismi olurken, Larkin ise 21 sayıyla şampiyonluğa katkı sağladı.

TECRÜBELİ BİR KADROYA SAHİP

Son dönemlerde kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes, Dörtlü Final'de yine tecrübeli bir kadroyla başarı arayacak.

Takımın önemli isimleri Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Doğuş Balbay, Adrien Moerman, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss, Vasilije Micic, James Anderson, Bryant Dunston ve Krunoslav Simon, lacivert-beyazlı formayla üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyük organizasyonunda Dörtlü Final mücadelesi yapacak.

Lacivert-beyazlı ekipte Elijah Bryant, Chris Singleton, Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Filip Petrusev ve Egemen Güven takımlarına Dörtlü Final'de katkı vermeye çalışacak.