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"ZİYARETÇİ SAYISI YILLIK 1 MİLYONA ULAŞTI"

Özaltun, Beyşehir Belediyesi'nin ilçedeki turistik mekanlara günübirlik turlar düzenlediğini belirterek, "Beyşehir dışından gelen ziyaretçi sayımızda önemli artış var. Eflatunpınar'a 5 yıl önce gelen ziyaretçi sayımız yıllık ortalama 150-200 bin civarındayken, şu an bu rakam yıllık 1 milyona ulaştı. Konya'dan gelen duble yolumuzun tamamlanması, ziyaretçi sayımızı çok daha fazla artıracaktır." diye konuştu.