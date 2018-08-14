Konya'nın Beyşehir ilçesinde Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya tarafından yaptırılan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda turist çekiyor
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Geç Hitit döneminden kalan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'na, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor.
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AA'nın haberine göre Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı beldesine 4 kilometre mesafede, milattan önce 1200'lü yıllarda Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya tarafından yaptırılan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, akan suların merkezi havuzda toplanarak, gerektiğinde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlayan nadir görülen sistemiyle dikkati çekiyor.
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Doğal su kaynağı üzerinde yapılmış büyük bir havuz ve dikdörtgen formda şekillendirilmiş kayalar üzerine kabartma tekniğiyle inşa edilmiş, tanrı ve tanrıça figürlerinin yer aldığı anıtın duvarlarına paralel konumundaki su kanalları, suyun havuz içerisine akmasını sağlayarak dönemin su tesisatı ile su teknolojisi hakkında önemli bilgiler veriyor.
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Birbirine uygun olarak kesilmiş andezit blokların titizlikle birleştirilmesiyle inşa edilen Eflatunpınar Hitit Anıtı, özgün taş işçiliği, kabartmalardaki kompozisyon ve bir açık hava tapınağı olarak düzenlenmesi ile Hitit Uygarlığı'nın diğer kaya anıtlarından ayrılıyor.
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UNESCO tarafından 2014'te "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne dahil edilen Eflatunpınar Hitit Anıtı, yurtiçi ve yurtdışından her yıl giderek artan sayıda turisti ağırlıyor.
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Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Eşrefoğlu Camisi ve Eflatunpınar Hitit Su Anıtı olmak üzere iki eserinin yer aldığını belirtti.
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Eflatunpınar'ın dünyada nadir görülen eserler arasında yer aldığını ifade eden Özaltun, "Geçici listedeki iki eserimizin kalıcı listeye geçmesi için üniversiteler ile iş birliği yaparak alan yönetimi kurulu oluşturduk. Bu kurul, eserlerin kalıcı listeye geçmesi yönünde gerekli çalışmaları sürdürüyor." dedi.
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"ZİYARETÇİ SAYISI YILLIK 1 MİLYONA ULAŞTI"
Özaltun, Beyşehir Belediyesi'nin ilçedeki turistik mekanlara günübirlik turlar düzenlediğini belirterek, "Beyşehir dışından gelen ziyaretçi sayımızda önemli artış var. Eflatunpınar'a 5 yıl önce gelen ziyaretçi sayımız yıllık ortalama 150-200 bin civarındayken, şu an bu rakam yıllık 1 milyona ulaştı. Konya'dan gelen duble yolumuzun tamamlanması, ziyaretçi sayımızı çok daha fazla artıracaktır." diye konuştu.
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Norveç'te yaşayan Abdullah Bakırcı, her yıl memleketleri olan Beyşehir'e geldiklerini ve Eflatunpınar'ı da ziyaret ettiklerini söyledi.
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Konya'dan ilçeye gelen Efkan Karakuzu ise Eflatunpınar'ı ziyaret ederek ailesine tarihi bir gezinti yaptırmak istediğini, özellikle çocuklar için bu tür gezilerin çok faydalı olduğunu aktardı.
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