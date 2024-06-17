Efor Çay Sanayi halka arz oluyor! Efor Çay Sanayi ne zaman talep toplamaya başlayacak?
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 90 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak açıklandı. Son olarak şirketin ne zaman talep toplayacağı da belli oldu. İşte, Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...
Haziran halka arz takvimi tüm hızıyla sürerken, Efor Çay Sanayi'nin de halka arz olacağı açıklandı. T1-T2 bakiyesi kullanılmayacağı halka arzda toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapılacak. İşte, Efor Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağılımı...
EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.
EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;
- 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)
- 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL
- 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)
- 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)
- 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)
- 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)
- 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)
- 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)