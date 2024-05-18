Efsane metal grubu Testament geliyor

1980'li yıllarda, tıpkı Metallica gibi San Fransisco Bay Area bölgesinden yayılan thrash metal akımının en ünlü gruplarından biri olan Testament, uzun bir aradan sonra 19 Kasım’da Jolly Joker Arena Ataşehir'de sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla İstanbul'a geliyor. Efsane vokalist Chuck Billy, Alex Skolnick ve ekibin muhteşem metal gösterisiyle hayranlarıyla buluşacak.

40 yılı aşan başarılarla dolu kariyerleri boyunca Testament'in yaratım süreci gelişti ve ilerledi, ancak onlarca yıl boyunca değişmeden kaldılar. Varlıklarını sağlamlaştıran thrash metalin özgün yönlerini her zaman sunmayı başarırken, keskin ve büyüleyici sesler geliştirerek benzersiz ufuklara yayıldılar.