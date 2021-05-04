"Efsane renk" Edirne kırmızısının elde edildiği bitkinin ekim alanları genişliyor

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Trakya Üniversitesi, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı"nın (Rouge d'Adrinople) elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi rubia tinctorumun yetiştirme çalışmalarına devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rubia tinctorumun Edirne topraklarında yetiştirilerek çoğaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (TÜBAP) projesi hazırlandı.

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan ile Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Sedat Karadavut ve Öğretim Görevlisi Adnan Çolak tarafından hazırlanan "Edirne şartlarında doğal boya bitkisi kökboyanın tarımsal potansiyelinin belirlenmesi" projesi kapsamında bitki fideleri meslek yüksekokulunun boş arazilerinde toprakla buluşacak.

Bin fidenin toprakla buluşacağı proje çerçevesinde yerel popülasyonlar ile İran'dan getirtilen iki ayrı popülasyonun verim ve boya madde oranı, Trakya'daki iklim ve toprak koşulları göz önünde bulundurularak araştırılacak.

Yapılacak çalışmalarla rengin, bilimsel bir temele oturtulması ve kent hafızasına kazandırılması çalışmalarına katkı oluşturması bekleniyor.

- Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi.

"Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.