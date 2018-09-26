Efsanevi sohbet programı Inside the Actors Studio'nun yapımcısı ve sunucusu James Lipton emekli oluyor.

James Lipton

1994'ten beri Tom Hanks'ten George Clooney'e, Meryl Streep'ten Viola Davis'e, Barbra Streisand'dan James Gandolfini'ye, Al Pacino'dan Robert de Niro'ya, Dustin Hoffman'dan Robert Downey Jr.'a, Sharon Stone'dan Jane Fonda'ya, Brad Pitt'ten Hugh Jackman'a yüzlerce Hollywood yıldızını konuk eden Lipton emeklilik kararı için, “Inside the Actors Studio'nun mirasının gençler tarafından daha da ileri taşınacağını görüyorum bu yüzden mutluyum” dedi.

James Lipton, Hugh Jackman

23 yıldır New York'ta Pace Üniversitesi'nde sinema öğrencilerinin karşısında usta oyuncularla röportajlar yapan ve tüm dünyada tanınan James Lipton, “Yeni sunucunun konuklar ve öğrencilerle iletişimi ve dünyanın her yerindeki izleyicileri eğlendirmeye devam edeceğini düşündükçe heyecanlanıyorum” dedi.

Brad Pitt

Lipton'ın ayrılmasından sonra Inside the Actors Studio 2019'da yeni kanalında yayın hayatına devam edecek...

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