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Ege Bölgesi, ihracatın ithalatı karşılama oranında Türkiye'nin iki katına ulaştı

Ege Bölgesi'nden 2020 yılının ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranı, Türkiye ortalamasının iki katına ulaştı.

Ege Bölgesi, ihracatın ithalatı karşılama oranında Türkiye'nin iki katına ulaştı
AA

Ege Bölgesi'nden 2020 yılının ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranı, Türkiye ortalamasının iki katına ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2020'nin 9 aylık bölümündeki verilerine göre Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan 15 milyar 79 milyon dolarlık ihracat yapılırken ithalat, 9 milyar 858 milyon dolarda kaldı.

Egeli ihracatçılar, yaptıkları her 100 dolarlık ithalata karşılık 153 dolarlık ihracata imza atarken aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 75,8 oldu. Ege Bölgesi, böylece yüzde 150'yi aşan ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye ortalamasının iki katına ulaşmayı başardı.

Ege Bölgesi'ndeki illerin 9 aylık süreçte yaptıkları ihracat ve ithalat, bin dolar cinsinden şöyle:

İHRACATİTHALAT
Afyonkarahisar264.67069.677
Aydın526.165147.360
Balıkesir432.009309.239
Denizli1.972.0131.067.049
İzmir8.302.9196.174.496
Kütahya168.12563.067
Manisa2.813.3631.689.647
Muğla429.798203.060
Uşak170.118134.922
Ege Bölgesi15.079.1809.858.515

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