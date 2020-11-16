AA

Ege Bölgesi'nden 2020 yılının ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranı, Türkiye ortalamasının iki katına ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2020'nin 9 aylık bölümündeki verilerine göre Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan 15 milyar 79 milyon dolarlık ihracat yapılırken ithalat, 9 milyar 858 milyon dolarda kaldı.

Egeli ihracatçılar, yaptıkları her 100 dolarlık ithalata karşılık 153 dolarlık ihracata imza atarken aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 75,8 oldu. Ege Bölgesi, böylece yüzde 150'yi aşan ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye ortalamasının iki katına ulaşmayı başardı.

Ege Bölgesi'ndeki illerin 9 aylık süreçte yaptıkları ihracat ve ithalat, bin dolar cinsinden şöyle: