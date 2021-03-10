Ege Bölgesi'nin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Ege Bölgesi'nin "dokuma hafızası" kursiyer kadınlar tarafından gelecek nesillere aktarılacak

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen "Ödemiş Yöresi Geleneksel Kumaş Dokumacılığı" projesi kapsamında, kaybolmaya yüz tutmuş Ege Bölgesi dokumalarının yaşatılması için 48 kadına kurs verilecek.

Ege Bölgesi'nin
AA

Türk kültürünü korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, eğitimlerle kadın istihdamı desteklemek için de çalışmalar yürütüyor.

"Ödemiş Yöresi Geleneksel Kumaş Dokumacılığı" projesi kapsamında da Ödemiş ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde el dokumacılığı kursu için atölye kuruldu.

Kursun açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger ve kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kursiyerlerin çalışmalarını takip eden katılımcılar, ayrıca burada sergilenen kıyafetleri inceledi.

- Projeden 48 kadın yararlanıyor

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, proje kapsamında kursiyerler için dijital okuryazarlık, girişimcilik, iş ve sosyal hayatta iletişim kurs programları da düzenleneceğini bildirdi.

Projeyle Ege Bölgesi'nin dokuma hafızasını yeniden canlandırmak, kaybolmaya yüz tutmuş kıymetli dokumalarına sahip çıkmak istediklerini belirten Aydın, "Proje kapsamında Zeytinlik Mahallesi'nde yaşayan 48 kadınımıza dokumayı öğretmeyi ve bunu daha sonraki nesillere aktarmalarını hedefliyoruz." dedi.

Kursiyer Leyla Aynalı ise kurslara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada kumaş dokumayı öğreniyoruz. Eskilerden kalmış, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılığı tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Dokuduğumuz kumaşları markalaştırarak satmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vesile Adabaşı da yetkililere katkılarından dolayı teşekkür ederek, "İnşallah burada ürünler dokuyup satarak aile bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Keman virtüözü Daniel Hope, Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATKemancı Daniel Hope, Borusan Sanat'ta
İstanbul Bienali 'Kadınlar Günü'nü 'Yan Yanayız!' etkinliğiyle kutluyor
KÜLTÜR-SANATİstanbul Bienali'nden 'Yan Yanayız!'
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden çevrimiçi 'Osmanlı'da ilk müzikoloji çalışmaları' sohbeti
KÜLTÜR-SANATÇevrimiçi 'İstanbul ve Müzik' sohbeti
Pera Müzesi'ndn insan-doğa ilişkisi üzerine 4 film
KÜLTÜR-SANATPera Müzesi'nden 4 filmlik seçki
Sedef Sebüktekin 'World Akustik' sahnesinde
KÜLTÜR-SANATSedef Sebüktekin 'World Akustik' sahnesinde
'Evin Caz Hali'nde sahne JAPA'nın
KÜLTÜR-SANAT'Evin Caz Hali'nde sahne JAPA'nın
'Çağdaş Türk Tiyatrosu' ile devam ediyor
KÜLTÜR-SANATEtkinlikler devam ediyor
6. İstanbul Publishing Fellowship başlıyor
KÜLTÜR-SANAT6. İstanbul Publishing Fellowship başlıyor
Sami Dündar: Biz en iyisini yaparız
KÜLTÜR-SANATİstanbul hikâyeleri üzerine projeler
'Osman Sekiz'in çekim provaları başladı
KÜLTÜR-SANATÇekim provaları başladı