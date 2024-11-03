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        Haberler Bilgi Gündem EGE'DE KORKUTAN DEPREM! Son dakika haberi: 4 Kasım Pazartesi 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Ege'de korkutan deprem! 4 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Ege denizi ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 4 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 20:29 Güncelleme: 04.11.2024 - 00:05
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 3 Kasım Pazar Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 4 Kasım son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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        EGE'DE KORKUTAN DEPREM

        AFAD verileri ile Ege Denizi açıklarında saat 20.03'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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