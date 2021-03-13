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Ege'de peş peşe depremler! Deprem mi oldu, nerede? 13 Mart AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sarsıntılar yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar merakla son depremleri araştırıyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları merak ediliyor. İşte 13 Mart Kandilli - AFAD son depremler listesi...

Ege'de peş peşe depremler! Deprem mi oldu, nerede? 13 Mart AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 13 Mart Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 13 MART 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 07:20'de Ege Denizi açıklarında 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 MART 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.03.13 09:56:31 37.1388 37.1953 0.0 -.- 1.5 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.03.13 07:58:27 38.9950 26.1182 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 07:50:39 40.8783 31.6407 9.0 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2021.03.13 07:20:04 38.9532 26.0730 7.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 07:10:59 38.9540 26.0667 10.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.13 06:55:24 38.0577 26.9497 24.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 06:50:49 38.0328 27.1437 27.5 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.03.13 06:13:27 37.8627 26.9520 8.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 05:49:18 36.9045 27.6050 8.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.13 05:35:21 38.1667 26.2940 9.2 -.- 1.5 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 05:15:43 38.2243 44.4200 10.4 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.03.13 05:15:13 40.7502 25.5517 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.13 05:15:07 36.9400 27.6138 1.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.13 05:12:01 37.6917 27.0082 7.3 -.- 1.6 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.03.13 05:01:10 37.8553 26.9062 23.2 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 04:28:24 37.6905 27.0082 4.8 -.- 1.3 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.03.13 04:18:27 36.8822 27.5788 10.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.13 03:56:09 37.8175 26.6582 6.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 03:47:47 36.4002 28.6847 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.13 03:36:30 38.2183 25.7788 7.8 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.13 02:14:47 38.3080 44.9987 3.9 -.- 3.5 3.7 IRAN İlksel
2021.03.13 01:45:46 38.9727 26.1045 9.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 01:22:32 38.6380 26.6498 20.5 -.- 1.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.13 00:51:04 38.9323 26.0965 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlkse

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