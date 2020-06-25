Ege'de yaşayan Ruslar ülkelerindeki anayasa değişikliği referandumu için oy verdi

AA

Alsancak semtindeki Rusya Federasyonu İzmir Fahri Konsolosluğu'na sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan Rus vatandaşları için oylama 2 gün sürecek.

Rusya Federasyonu İzmir Fahri Konsolosu Rıza Eray Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'da yapılan anayasa değişikliği referandumuna ilişkin İzmir ve çevre illerde yaşayan Rusların konsolosluklarında oy kullandıklarını belirtti.

Rus vatandaşlarını oylama için davet ettiklerini ifade eden Gürler, anayasa değişikliğinin 200'den fazla maddeyi içeren çok kapsamlı bir oylama olduğunu söyledi.

Gürler, "Oylama bugün başladı ve yarın da devam edecek. Oylama Ege Bölgesi'nde bir tek burada yapılıyor. Çok vatandaş var ama yaşlılar, çocuklu, çalışan... Herkes gelemiyor. Genel bir duyuru olarak bildirdik, aradık. Vatandaşlar ilgili, beklenen katılım gerçekleşti." diye konuştu.

Hem Türk, hem Rus vatandaşı olan Natalia Özen, İzmir'de serbest avukatlık yaptığını belirterek, "Rusya'daki referandum için bir Rus vatandaşı olarak görevimi yerine getirmeye geldim. Umarım oylarımız memleketimiz Rusya'nın geleceği için iyi olur." dedi.