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Ege'den AB'ye ihracat yüzde 13 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Birlik üyelerinin bu yılın ilk 3 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığı ihracatın yıllık bazda yüzde 13 artışla 1 milyar 681 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ege'den AB'ye ihracat yüzde 13 arttı
AA

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatlarını yüzde 8,5 artışla 3 milyar 515 milyon dolara yükselttiklerini ifade etti.

İlk çeyrekte 190 farklı ihraç pazarına ulaşarak 105 ülke ve bölgeye ihracatı artırdıklarını belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2021'in ilk üç ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 681 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2021'in ilk çeyreğinde 18 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'in toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 48, Avrupa kıtasının payı ise yüzde 55 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin bu kadar potansiyelle, coğrafi avantajla AB'den daha fazla doğrudan yatırım çekmesi gerekiyor. AB Yeşil Mutabakatı ile sanayinin yeşil dönüşümü ve yaratılacak yeni rekabet gücü paralelinde artık her alanda iş birliğinin daha fazla önem kazandığı bir dönemin içindeyiz. Paydaş temelli yeni nesil bir ekonominin içinde Birleşik Krallık ile yaptığımız gibi AB ile de artık ilişkilerimizde bir zemin değişikliğine gidilmesi şart."

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