EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

Ege Denizi açıkları ve İzmir Karaburun'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 04: 19'da gerçekleşen depremin büyüklüğü ise AFAD verilerine göre 3.0 olarak bildirildi. Depremin derinliği ise 6.86 olarak ölçüldü.