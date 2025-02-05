Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Saat 20.47'de 4,8 büyüklüğünde, saat 22.09'da 5 büyüklüğünde, saat 01.57'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
SAAT 22.09'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege Denizi'nde, saat 22.09'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
SAAT 01.57'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege Denizi'nde, saat 01.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.