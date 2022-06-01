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Ege Gübre, gübre üretimine ara verdi

Ege Gübre hammadde fiyatlarındaki yükseliş sonrası iç piyasada tahminlerinin ötesinde bir daralma yaşandığı gerekçesiyle üretime 'belirsiz bir süre' ara verdi

Ege Gübre, gübre üretimine ara verdi
HABERTURK.COM

Ege Gübre, gübre üretimine belirsiz bir süre ara verdiğini duyurdu.

Firmadan KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarındaki bu belirsizlik ortamı içinde hammadde temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir."

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