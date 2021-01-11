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Ege İhracatçı Birlikleri, 2020'de 216 ülkeye ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin geçen yıl 216 ülkeye, 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2020'de 216 ülkeye ihracat yaptı
AA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin geçen yıl 216 ülkeye, 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülkenin 1,4 milyar dolar ile Almanya olduğunu, bu ülkeyi 994 milyon dolarla ABD'nin izlediğini vurguladı.

EİB'nin 103 ülkeye ihracatını artırmayı başardığını, en fazla artırdığı bölgenin ise yüzde 8,5'lik yükselişle Afrika ülkeleri olduğunu aktaran Eskinazi, 2020'nin her anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki güç dengeleri, rekabet her geçen gün değişiyor. Mevcut pazarlarımızı korumak ve büyütmek için gelişmelere adapte olmanın yollarını bulmak zorundayız. Türkiye'nin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasıyla birlikte oluşan yeni ticaret blokları içinde atacağı adımlar ne olacak? 2021 yol haritamızı bir an önce belirlemeliyiz. İhracatımız aralık ayında RCEP ülkelerinden Tayland'a yüzde 61, Laos'a yüzde 71, Vietnam'a yüzde 118, Malezya'ya yüzde 476, Brunei'ye yüzde 244, Singapur'a yüzde 57, Filipinler'e yüzde 102, Güney Kore'ye yüzde 73, Japonya’ya yüzde 48, Yeni Zelanda'ya yüzde 24 artış gösterdi. Bu artış trendi, 2021 yılında RCEP ülkeleriyle olan ticaretimizin daha da artacağının işareti."

Eskinazi, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payının yüzde 41 olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, AB'nin ticarette en büyük ortak olmaya devam edeceğine inandığını bildirdi.

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