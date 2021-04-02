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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den mart ayı ihracatı değerlendirmesi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mart ayında ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artırdıklarını, bu yükselişin 15 milyar dolarlık yıl sonu hedefini desteklediğini bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den mart ayı ihracatı değerlendirmesi:
AA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mart ayında ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artırdıklarını, bu yükselişin 15 milyar dolarlık yıl sonu hedefini desteklediğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2021'in ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 8,5 artırarak 3 milyar 515 milyon dolara ulaştıran EİB, son 12 aylık dönemde de 13 milyar 278 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Mart ayında ise birliğe bağlı üyeler aracılığıyla geçen senenin aynı ayına göre ihracat, yüzde 18 artarak 1 milyar 286 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 81'lik artışla 35 milyon dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgın sonrası aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını ifade etti.

Geçen yıl martta sanayi ürünleri ihracatının yüzde 12 düştüğünü belirten Eskinazi, "2021 Mart'ta sanayi birliklerimizin hepsi ihracatını artırmayı başardı. Sanayi ürünleri ihracatımız martta yüzde 36 artışla 784 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatımız 413 milyon dolar olarak gerçekleşirken madencilik sektörümüzün ihracatı ise 88 milyon dolara çıktı. 12 ihracatçı birliğimizin 8'i martta ihracatını artırdı. 2021 yılı için koyduğumuz 15 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Su ürünleri ihracatının son 12 aylık verisinde milyar dolar sınırını aştığını da hatırlatan Eskinazi, salgının sektörler üzerindeki etkilerinin azaldığını gördüklerini ifade etti.

İhracatın önündeki en büyük engellerden biri olan taşımacılık krizinin bütün dünyada sorun olduğuna işaret eden Eskinazi, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde lojistikteki aksaklıklar, talep birikmesi, olası bir kapanmaya karşı firmaların stok yapma isteği, konteyner sıkıntısını büyüttü. Son 1 yıllık dönemde büyük artış gösteren Uzakdoğu - Avrupa navlun ve konteyner fiyatlarının küresel aşılama ve kısıtlamaların hafifletilmesi, dünya ticaretinin normalleşmesiyle yılın yarısında düzelmesini bekliyoruz."

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