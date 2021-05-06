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Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin AB ülkelerine yaptığı ihracat nisanda yüzde 78 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, nisanda AB ülkelerine ihracatlarının yüzde 78 artarak 617 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin AB ülkelerine yaptığı ihracat nisanda yüzde 78 arttı
AA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, nisanda AB ülkelerine ihracatlarının yüzde 78 artarak 617 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Eskinazi, yazılı açıklamasında, dünya geneline yaptıkları ihracatın nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 artarak 1 milyar 373 milyon dolarla en yüksek aylık rakama çıktığını anımsattı.

Nisan ayında 178 ihraç pazarına ulaştıklarını, 116 ülkede artış yakalamayı başardıklarını bildiren Eskinazi, özellikle en büyük pazar olan AB'de önemli gelişme kaydedildiğine işaret etti.

Eskinazi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen ay AB'ye ihracatımız yüzde 78 artışla 617 milyon dolarlık hacme ulaştı. Bu pazarda yılın ilk 4 ayında da geçen yıla göre yüzde 25'lik ilerlemeyle 2 milyar 297 milyon dolar seviyesine ulaştık. EİB’in toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 45, Avrupa kıtasının payı ise yüzde 52 olarak kayıtlara geçti."

Nisanda bölgeler bazında yüzde 110 artışın yakalandığı Amerika ülkelerine 159 milyon dolar ihracat yaptıklarını aktaran Eskinazi, Orta Doğu ülkelerine yüzde 16 artışa 141 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise yüzde 60 artışla 132 milyon dolarlık satış yaptıklarını ifade etti.

Eskinazi, Birlik üyelerinin Çin'e yaptıkları ihracatı nisan ayında yüzde 51 artışla 33 milyon dolara çıkardığını, Güney Kore'nin yüzde 159, Hong Kong’un yüzde 24 ve Tayvan'ın yüzde 35'lik artışlarla dikkati çeken pazarlar arasına girdiğini bildirdi.

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