Ege İhracatçı Birliklerinden ocak ayında 1 milyar 63 milyon dolarlık ihracat

AA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB),ocak ayında 1 milyar 63 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ocak ayı ihracatının 15 milyar 48 milyon dolar olduğu hatırlatıldı.

EİB'in ocak ayı ihracat rakamının 1 milyar 63 milyon 252 bin dolar olduğu bildirilen açıklamada, bu dönemdeki dış satımın, 615 milyon 514 bin dolarını sanayi ürünlerinin, 372 milyon 85 bin dolarını da tarım ürünlerinin satışının oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, Egeli maden ihracatçılarının ise 74 milyon 932 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılına başarılı bir giriş yapamadıklarını, süreci analiz ederek 2021 yılının kalan diliminde daha iyi performans göstererek ihracat rakamlarının toparlanması için çalışacaklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle ithalatçıların taleplerinde düşüşler olduğuna değinen Eskinazi, tarım ürünlerinde küresel iklim değişikliği nedeniyle rekolte kayıpları olduğunu belirtti.

Konteyner bulmada sıkıntılar yaşandığını, navlun fiyatlarında da önemli artışlar meydana geldiğini vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeler EİB'in ihracatını olumsuz etkiledi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle rekolte kayıpları zeytin ve zeytinyağı, kayısı, incir, narenciye, kestane, domates başta olmak üzere pek çok tarım ürününde yaşandı. 2021 yılı ocak ayında tarım ürünleri ihracatımız yüzde 10 düştü. Bu düşüşteki en önemli etkenlerden biri küresel iklim değişikliğinin rekolteler üzerindeki olumsuz etkisi. 2020 yılında tarım ürünleri ihracatımıza 5 milyar 100 milyon dolarlık katkı sağlamıştı. Küresel iklim değişikliği bu ihracat rakamlarımıza olumsuz etki edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda bu tablonun tersine dönmesi için dijital pazarlamaya ağırlık vereceğiz."