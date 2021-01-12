Ege'nin güneş enerjisi kurulu gücü 1369 megavata çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Ege'nin güneş enerjisi kurulu gücü 1369 megavata çıktı

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla Ege Bölgesi'nde güneş enerjisindeki kurulu güç 1369 megavata ulaştı.

Ege'nin güneş enerjisi kurulu gücü 1369 megavata çıktı
AA

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla Ege Bölgesi'nde güneş enerjisindeki kurulu güç 1369 megavata ulaştı.

Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü katlanarak artıyor. 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisinde kurulu güç, 2020'de 6 bin 630 megavata çıktı.

Desteklemelerin büyük etkisinin olduğu yenilebilir enerji sektöründeki artış tüm bölgelere yayıldı. Rüzgarıyla Türkiye'ye enerji veren Ege'de, son yıllarda artan güneş enerjisi yatırımları da dikkati çekti.

Bölgede 2015'te 40 megavat olan kurulu güç, 2020'de 1369 megavata ulaştı. Ege'de güneş enerjisinde kurulu güçte ilk sırada 273 megavatla İzmir yer aldı. İzmir'i 238 megavatla Afyonkarahisar ve 214 megavatla Manisa takip etti.

- "Türkiye'nin potansiyeli 55 gigavat"

Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, AA muhabirine, özellikle son yıllarda yapılan mevzuat değişikliklerinin yenilenebilir enerjiye yatırım yapma imkanı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin rüzgar, güneş ve biyogaz enerjisinde potansiyelinin oldukça fazla olduğuna işaret eden Şallı, "Güneş enerjisinin en önemli maliyeti kurulum maliyetidir. Bunun dışından yatırımı zorlayacak bir maliyeti bulunmamaktadır. Daha önceden arazi üzeri güneş enerji santrali kuruluyordu ancak şimdi çatı üstü güneş enerji santralleri hız kazandı. Bunun en büyük nedeni, yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması, uygun finans kaynaklarının bulunması, artan elektrik maliyetlerinden etkilenilmemesi ve üretim fazlası elektrikten gelir elde edilmesi olarak sıralayabiliriz." diye konuştu.

Ege Bölgesi'nin yıllık güneşlenme süresinin 2 bin 738 saat olduğuna değinen Şallı, "Bunu daha iyi anlatabilmek adına şu örneği verebiliriz: Türkiye'nin en az güneş alan bölgesi Karadeniz, Türkiye’den daha fazla kurulu güce sahip Almanya'dan daha verimlidir. Shura Enerji Dönüşüm Merkezinin raporuna göre, Türkiye'de tüm güneye bakan çatı alanlarının kullanılması durumunda, çatı üstü fotovoltaik sistemlerin teorik potansiyelinin 55 gigavat olduğu hesaplanmıştır." ifadelerini kullandı.

- Yazlık bölgelerde "GES zorunluluğu" talebi

Özellikle yazlık bölgelerde vatandaşların konutlarına güneş enerjisi santrali kurduğunu kaydeden Şallı, sanayicilerin de daha kaliteli elektriğe ulaşmak ve elektrik maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerjisine yöneldiğini belirtti.

Yazlık bölgelerde GES kurma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savunan Şallı, "GES kuran mülk sahibi veya müteahhide de bazı belediye harçları ile vergilerde indirim yapılmalı. Yenilenebilir enerji konusunda Ege Bölgesi oldukça şanslı. İyi uygulamaların çoğalması ve kırsal kalkınmaya da destek olunmasıyla yenilenebilir enerji yatırımları artacaktır." dedi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve dünyanın iklim krizi ile mücadelesi için yenilenebilir enerji yatırımlarının devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Şallı, şunları kaydetti:

"2021 yılında da elbette yatırımlar devam edecek. Burada önemli olan kamu yönetiminin ve yerel yönetimlerin mevzuat olarak getireceği değişikliklerdir. İklim krizinin etkilerini her geçen gün hissediyoruz. İklim krizi ile başa çıkmanın en önemli yollarından biri de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmektir. Umarım daha fazla yerlilik oranına sahip yenilenebilir enerji yatırımları 2021 yılında artarak devam eder."

Türkiye'nin son 5 yıllık güneş enerjisinde kurulu gücü şöyle oluştu:

YILKURULU GÜÇ (Mv)
2016833
20173.421
20185.063
20195.995
20206.630

Ege Bölgesi güneş enerjisi kurulu gücünde iller sıralaması şöyle:

İL2015 KURULU GÜÇ (MW)2020 KURULU GÜÇ (MW)
İZMİR7,8272,9
AFYONKARAHİSAR3,4237,8
MANİSA4,1214,3
DENİZLİ20,6191,6
AYDIN2,6115,4
MUĞLA1,1118,4
KÜTAHYA115,8
UŞAK101,9

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı