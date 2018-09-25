Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Ege'nin Hamsisi'nde Melahat, oğluna bir daha hiç ayrılmamak üzere kavuştuğunu düşünürken tesadüfen bulduğu mektupla büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Zeynep'le Deniz, kasabada aşklarını tehlikeye atan bir durumla karşılaşırlar. İşte Ege'nin Hamsisi 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

EGE'NİN HAMSİSİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ 10. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Melahat, oğluna bir daha hiç ayrılmamak üzere kavuştuğunu düşünürken tesadüfen bulduğu mektupla büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Deniz'in aslında İngiltere'ye gitme hayalleri kurup gizlice her şeyi planladığını öğrenmiştir. Büyük bir çaresizliğe düşen Melahat'ın sıkıntısını ise kasabada bilen tek biri vardır: Mahkeme gününe hazırlanan Şevket Usta...

Zeynep, iş yerinde hesapta olmayan bir sorumluluğun altına girer. Zeynep'le Deniz'in arasında büyüyen aşk, şantiyede yerini rekabete bırakır. Kasabada ise aşklarını tehlikeye atan bir durumla karşılaşırlar. Deniz, Şevket'in kafasını kurcalamaya başlamıştır.

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