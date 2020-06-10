AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak 31 Mayıs'ta tutuklanan binbaşı F.Ö. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

F.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği bilgi notunda yer alan "mahrem imam L.Ç'nin kullanıcısı olduğu, örgütsel irtibat amacıyla kullandığı, 'operasyonel' tabir edilen hattın arandığı tarih ve saatlerde Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı olarak görev yapmakta olan binbaşı F.Ö. tarafından kullanılan şahsi telefon ile ardışık olarak arandığı" bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ELEBAŞINA İLETİLMEK ÜZERE FİŞLEME

L.Ç'nin FETÖ içerisindeki hiyerarşik yapıda TSK'deki örgüt mensuplarından sorumlu örgüt yöneticisi olduğunun belirtildiği iddianamede, şu detaylara yer verildi:

"L.Ç'nin örgüt içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerini gizleme ve kendisini deşifre etmemek için 'Serkan' kod adını kullandığı anlaşılmıştır. L.Ç'nin terör örgütünün gizli olarak faaliyetlerini yürüttüğü ışık evlerinde sorumluluğundaki örgüt mensupları ile görüşmeler yaptığı, bilgi alışverişi sağladığı ve örgütün düzenlediği kamplara yiyecek yardımı yaparak örgütün faaliyetlerine ve mensuplarına ne kadar önem verdiği anlaşılmıştır. L.Ç'nin mesleğe başlayan tüm örgüt mensuplarının maaşlarının yüzde 10'unu himmet olarak örgüte verdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının sorumluluğundaki personelden bekar olanlardan maaşlarının onda biri, evlilerden ise on beşte biri şeklinde himmet topladığı belirlenmiştir. FETÖ terör örgütüne bağlı örgüt mensuplarının, bulunduğu birimlerdeki askeri fiziki-dijital evrakları ve askeri personele ait özel bilgiler (Etnik kimlikleri, siyasi görüşleri, aile yapısı, alkol-kadın-para ve makam olarak adlandırılan zaafları vb.) hususunda derlenen raporları örgüt yöneticilerine ilettiği anlaşıldığından örgüt yöneticisi L.Ç'nin TSK içerisindeki örgüt mensuplarının kendisine ilettiği bilgi-belge-fişlemeleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e iletilmek üzere toplamış olabileceği değerlendirilmektedir."

ORTAK BAZ VEREN KONUMLAR İŞARETLENDİ

İddianamede şüpheli F.Ö. ve mahrem imamlardan L.Ç'nin ardışık arandıkları tarih öncesi ve sonrasındaki tüm ortak baz eşleştirmelerinin harita üzerinde konumlandırılarak yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapora da yer verildi.

F.Ö'nün kullandığı belirtilen GSM hatları ile L.Ç'nin kullandığı belirtilen GSM hatlarının ortak baz verdiğine yer verilen iddianamede, ortak baz veren yerler harita üzerinde işaretlendi.

İddianamede F.Ö'nün telefonundan terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan şahıslar ile de irtibat kurulduğunun tespit edildiği ifade edildi.

OTEL ODASINDA BULUŞMA

F.Ö'nün otel ve konaklama bilgilerine ilişkin sorgulamaya da yer verilen iddianamede, 12 Mayıs 2015'te Bursa'daki bir otelde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan M.E. isimli askeri personelle beraber kaldığı ve 13 Mayıs'ta ayrıldığı, bu otelde aynı tarihte kalan ve ayrılan şahısların birçoğunun askeri personel olduğu ve FETÖ silahlı terör örgütü kapsamında adli işlem gördükleri belirtildi.

F.Ö. ise ifadesinde, FETÖ içinde herhangi bir faaliyette bulunmadığını, yaptığı görüşmelerin örgütsel olmadığını, kendisine gelen tüm aramalara yanıt verdiğini iddia ederek etkin pişmanlık maddesinden yararlanmak istemediğini söyledi.

F.Ö'nün ifadesinde, bir askeri personelin akrabası adına kayıtlı hattı 2013-2014 yılları öncesinde kullandığı, hattı kullanma amacının öğretmen hattının uygun tarifesi olması nedeniyle olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

İddianamede şüpheliyle ilgili yapılan tespitlerde şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelinin ankesörlü/ kontörlü sabit hatlarla terör örgütünün sivil imamı ve örgütsel faaliyetleri nedeniyle işlem gören asker şahıslarla ardışık olarak aranmak suretiyle aranma sayısı, süresi ve aranma şekli itibariyle örgütsel işleyiş tarzına uygun ve tesadüfle açıklanamayacak şekilde irtibatlı bulunduğu, mahrem imamlardan olup hakkında kovuşturma devam eden, firari L.Ç. ile ardışık aranma tarihi öncesi ve sonrasında yakın noktalarda baz bölgelerinde bulunduğu, diğer irtibat kayıtları da nazara alındığında terör örgütü mensubu olduğu anlaşılmıştır."