Ege turnesine başlıyor

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Anadolu Ateşi, 2008'de Antalya'nın Serik beldesinde inşa edilen 5 bin kapasiteli kendi tiyatrosu Aspendos Arena'da her yıl bir milyonu aşkın turiste gösteriler yaparken, bölgede önemli derecede kültür sanat ekonomisi oluşturuyor. Ekip her cuma Aspendos Arena'da sahne almaya devam ederken bu sezon Ege'de de seyircisiyle tekrar buluşacak.

İzmir merkezli Ege yatırımlarını güçlendiren Anadolu Ateşi, turne kapsamında 5 - 19 Ağustos arasında Bodrum Kalesi Açıkhava Sahnesi, 12 Ağustos Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 22 Ağustos Kuşadası AVM Amfi Tiyatro, 28 Eylül Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve 3 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gösterilerini sahneleyecek.

Bununla birlikte; Westpark Dans Okulu'nda 3 bin metrekare kapalı stüdyolarda 400 kursiyere dans eğitimi verilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 100 Roman çocuk ve gence dans eğitimleri devam ediyor. Eğitim alan Romanlar, bir yıl sürecek eğitimler sonrasında tamamıyla Roman kültürünü yansıtan bir müzikali sahneye koyacaklar.

Anadolu Ateşi, 20'nci yılını geride bırakır, binlerce dans sanatçısını yetiştirerek meslek ve istihdam yaratırken, diğer taraftan Türkiye’nin dans kültürünü 106 ülkeye taşıyarak her yıl turizm bölgelerinde sahne alarak turizm sektörüne kültürel ve ekonomik güç sağlıyor.