Ege Üniversitesinde düzenlenen seminerde balon balığının tehlikelerine dikkat çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Ege Üniversitesinde düzenlenen seminerde balon balığının tehlikelerine dikkat çekildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz, Akdeniz ve Ege'de de görülebilen balon balığının dünyanın en zehirli ikinci balık türü olarak tanımlandığına dikkat çekerek, balığa çıplak elle dokunulmaması gerektiğini vurguladı.

Ege Üniversitesinde düzenlenen seminerde balon balığının tehlikelerine dikkat çekildi
AA

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafından "Balon Balığı, Mit ve Gerçekleri" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Seminerdeki açıklamalarına yer verilen Prof. Dr. Filiz, tüm tropik iklim kuşaklarında görülen balon balığının tatlı su ortamlarında da bulunabildiğini, boylarının 2 santimetreden 120 santimetreye kadar uzayabildiğini, kendine has diş yapısına sahip olduğunu ifade etti.

Yavru bir balon balığının dahi sürekli büyüyen diş yapısı nedeniyle büyük canlıları yaralayabildiğine işaret eden Filiz, 28 türü ve 202 cinsi bulunan bu balıkların yavaş yüzdüğünü, çok zor şartlar altında ani hareket edebildiğini vurguladı.

İnsanların balon balıklarına elle dokunmaması gerektiğine dikkat çeken Filiz, şu bilgileri aktardı:

"Balon balığını ölümcül yapan özelliği sadece şişmesi değil ölümcül bir toksinle beraber yaşıyor olmasıdır. Balon balığının sivri dikenleri herhangi bir avcıya temas ettiğinde avcıyı ölümcül hale getirebiliyor. Bu yüzden balon balığına çıplak elle dokunmamalıyız. Çünkü balon balığı dünyanın en zehirli ikinci balık türü olarak tanımlanıyor. Balon balığındaki 2 miligramlık zehir 50 kilogram ağırlığındaki bir insanı rahatlıkla öldürebilir."

Filiz, bu balığa yönelik av baskısı oluşturmanın önemli olduğunu, özellikle bazı türlerinin kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılmasının balon balığı avcılığını cazip hale getirebileceğini de kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sinemalar açıldı mı? 1 Haziran Pazartesi sinemalar açık mı? Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılıyor? Açıklandı
AJANS HABERLERİSinemalar ne zaman açılacak 2021?
Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek