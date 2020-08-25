Ege Üniversitesinde yapılan Kovid-19 testi sayısı 50 bini geçti

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AA

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin tıp fakültesi, salgın sürecinde PCR testi yapmak üzere, yetkilendirilen merkezler arasında yer aldı.

Şimdiye kadar EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı çatısı altındaki Moleküler Viroloji Laboratuvarında 50 binin üstünde test gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde hastanemizde 50 binin üzerinde test yapıldı. Bütün birimlerimiz el birliği içinde hastanedeki çalışanlarımızın yanında oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yılmadan usanmadan gece gündüz demeden bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bütün sağlık çalışanlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum."



