Ege Yapı, profesyonel ev kiralama sektöründe faaliyet gösteren Missafir’in stratejik yatırımcılarından oldu. 26 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım alan Missafir’in bu yatırım turunda Ege Yapı Teknoloji Girişim, stratejik yatırımcı olarak yer aldı. Ege Yapı, bu gayrimenkul ekosistemindeki stratejik iş birliğini artırarak devam ettireceğini açıklarken, aynı zamanda projelerindeki evlerden de Missafir’in portföyüne eklemeyi hedefliyor.

Kasım 2018’de Türkiye’nin ilk profesyonel kısa/orta vadeli ev kiralama yönetim platformu olarak kurulan yerli girişim Missafir, geçen sene yüzde bin 100, son 4 yıl ortalamasında yüzde bin 200 büyüdüğünü açıkladı. Missafir'in hem Türkiye’de hem de Adriyatik bölgesinde büyümeye devam etmeyi planladığı kaydedildi.

KABADAYI: TEKNOLOJİ STARTUPLARINA YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Ege Yapı’yı gayrimenkulün her alanında hizmet veren bir şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Missafir’in bundan sonraki yolculuğunda Ege Yapı olarak yanında olacağız ve ülkemizden dünyaya açılan bir marka olmasını destekleyeceğiz. Bu yatırım bizim için de önemli bir adım oldu. Teknoloji startup’larına yatırımlarımız devam edecek” şeklinde açıklamada bulundu.

"SEYAHAT ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

Dünyada seyahat ile ilgili alışkanlıkların değişmeye başladığına değinen İnanç Kabadayı, “Seyahate çıktığımızda şehrin mimarisini, kültürel hayatını, yerel lezzetlerini ve günlük yaşamını yakından tanımak istiyoruz. Bu sebeple otellere olduğu kadar şehir yaşamının içindeki evlere de talep artmaya başladı. Ege Yapı olarak gayrimenkul sektöründe 360 derece hizmet veren bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda gayrimenkul ekosisteminin bir parçası olan Missafir’e stratejik yatırımcı olduk.” dedi.

YÜKSEL: YATIRIM YURT DIŞI AÇILIMINI HIZLANDIRMAMIZA YARDIM EDECEK

Missafir’in kurucusu Mehmet Yüksel, yatırımla ilgili, “Hem ülkemiz için hem de sektör için güzel bir gelişme oldu. Ayrıca bu yatırımın sadece sermaye yatırımı değil aynı zamanda uzun vadede portföyümüzü hızla büyütecek stratejik bir yatırım olduğunu da söyleyebiliriz. Bu yatırım, Missafir’in uluslararası bir oyuncu olma yolculuğunda önemli bir adım olacak ve yurt dışı açılımını hızlandırmamıza yardım edecek.” şeklinde konuştu.

Missafir’in bugün itibariyle 2 bin 300 evi olduğu bilgisini veren Yüksel, “Türkiye dışında, Kuzey Kıbrıs, Karadağ ve Hırvatistan’da da hizmet veriyoruz. Türkiye’de 20’den fazla şehir, 50’den fazla lokasyondayız” diye konuştu.