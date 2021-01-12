Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği,

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin, meyve ve sebzelerdeki zararlı organizmalara karşı kullanılan pestisit türü ile miktarını belirlemek ve üreticiler ile ihracatçıları bilgilendirmek üzere numune toplayarak akredite laboratuvarlarda analizler yaptıracağı bildirildi.

Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliğine dikkati çekmek amacıyla bu yıl "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi.

Hastalık ve zararlı etmenlerin, ürünün kalitesini ve verimini olumsuz etkilediğini, bunu önlemenin bir yolunun da pestisit kullanımı olduğunu belirten Uçak, "Ancak pestisit kullanımı doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılacak pestisit uygulamalarında hem insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımızın gerçekleşmesine engel oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeyi güvenilir gıdanın sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdiklerini bildiren Uçak, saha çalışmalarına martta çilek ile başlayacaklarını aktardı.

Çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, domates, hıyar ve asma yaprağına yönelik de analizler yapılacağını vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin üretiminin yoğun gerçekleştiği bölgelerden belirli sayılarda numune toplanarak, akredite olmuş laboratuvarlarda analizi gerçekleştirilecek. Analiz sonrası çıkan sonuçlarda, hangi üründe hangi pestisitlerin ne kadar kullanıldığını görmüş olacağız. Bu sonuçlara göre en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ve Rusya ile 83 milyon vatandaşımızın sağlığı için istenilen maksimum kalıntı değerlerinin sağlanmasında ne ölçüde başarı sağladığımızı, yasaklı olan pestisitlerin kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilecek ve bu konuda hem üreticilerimize hem de ihracatçılarımıza gerekli bilgilendirmelerde bulunulacağız."