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Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB),bölgeden ihracatın geçen yıl yüzde 8 arttığı Japonya ile olan ticari ilişkileri, yeni iş birliği ve ortaklıklarla geliştirmek istiyor

Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor
AA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB),bölgeden ihracatın geçen yıl yüzde 8 arttığı Japonya ile olan ticari ilişkileri, yeni iş birliği ve ortaklıklarla geliştirmek istiyor.

EİB'den yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 20 yılı aşkın süredir milli katılım sağlanılan Japonya'nın en büyük gıda fuarı Foodex Japan 2021'in başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Japonya'nın Doğu Asya'da Türkiye'nin üçüncü ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Japonya'ya ihracatının geçen sene 423 milyon dolar civarında olduğunu vurgulayan Eskinazi, bu ülkenin dünyanın en büyük yatırımcı ve en büyük dördüncü ithalatçısı konumunda bulunduğunu aktardı.

Eskinazi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaretimizi daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Bu yüzden son yıllarda ağırlık verdiğimiz pazar çeşitlendirme faaliyetlerimizin en önemli odak noktalarından bir tanesi. Chiba'daki Foodex Japan Gıda Fuarı, Asya Pasifik Bölgesi'nde Turquality, Ur-Ge projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle yürüttüğümüz başarılı pazar stratejisinin en önemli ayağı. Artık her alanda iş birliğinin daha fazla önem kazandığı bir dönemin içindeyiz."

İki ülke arasında imzalanan teknik iş birliği anlaşması yeni bir aşama oldu ancak daha kuvvetli bir adım gerekli. Özellikle Japonya'nın Avrupa, ABD, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığı, 15 Asya-Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP anlaşmasıyla oluşturulan serbest ticaret bloğu içinde yer aldığı bir dönemde, ülkemizin STA ve Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini sonuca ulaştırması gerekiyor."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep de tarımın altın çağını yaşadığı, gıda güvenliğinin üst sıralara yerleştiği bir dönemde Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birliği ve ortaklıklarla geliştireceklerini vurguladı.

Gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla Japonya, Güney Kore ve Çin pazarlarına yönelik Turquality Projesiyle iyi bir ivme yakaladıklarını aktaran Celep, 2020 yılında Ege Bölgesi'nden Japonya'ya ihracatın yüzde 8 artışla 89 milyon dolara ulaştığını hatırlattı.

Fuardaki Türkiye standında salgın koşullarına uygun kapalı ambalajlarda kuru meyve, zeytinyağı, kekik gibi Türk gıda ürünlerinin olduğu menülerle tadım etkinlikleri düzenlendiği kaydedildi.

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