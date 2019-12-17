AA

Ege İhracatçı Birliklerinde, Ticaret Bakanlığının Çin, Japonya ve Hindistan pazarlarına yönelik hazırladığı "Yerinde Pazar Araştırmaları (YPA)" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, EİB üyesi gıda ihracatçılarının katıldığı toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Batur, Çin, Japonya ve Hindistan'a son yıllarda gıda ihracatı önemli bir artış eğiliminde olsa da henüz potansiyelin yakalanamadığını vurguladı.

YPA'ların bu payı ciddi biçimde arttırma hedefine katkı sağlayacağını aktaran Batur, şunları kaydetti:

"İhracat ana planımızda makine, otomotiv, elektrik elektronik, kimya ve gıdayı hedef sektörler olarak belirledik. Bu sektörlerde dünya ihracatında binde 7,6 olan payımızı yüzde 1'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de 4 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülke, 1,5 milyar nüfus ve 8 trilyon dolar ticaret hacmi var. Önümüzdeki yıllarda mal ticareti yanında, ihracat artışı için önemli bir potansiyel barındıran hizmet ticaretini de YPA'lara ekleyeceğiz."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise Türk gıda sektörünün Çin, Japonya ve Hindistan'a yaptığı tarım ürünleri ihracatını 2019 yılının ocak-kasım döneminde yüzde 34'lük artışla 554 milyon dolara çıkardığını, bu 3 ülkeye 1 milyar dolarlık gıda ürünü satmayı hedeflediklerini bildirdi.