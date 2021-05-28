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Egeli sanayici ve ihracatçılardan ISO ilk 500 değerlendirmesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların salgın sürecinde zor bir dönem geçirdiğinin görüldüğünü belirterek, yeni dönemde katma değerli üretimin öneminin arttığını bildirdi.

Egeli sanayici ve ihracatçılardan ISO ilk 500 değerlendirmesi
AA

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların salgın sürecinde zor bir dönem geçirdiğinin görüldüğünü belirterek, yeni dönemde katma değerli üretimin öneminin arttığını bildirdi.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde geçen yıl 62 olan EBSO üyesi firma sayısının bu yıl 75'e çıktığını aktardı.

İlk 500'ün yaklaşık yüzde 13'ünü EBSO üyesi firmaların oluşturduğunu kaydeden Yorgancılar listedeki veriler analiz edildiğinde firmaların üretimden satışlarının ortalama yüzde 15 ile enflasyonun altında kaldığının görüldüğüne işaret etti.

İhracat ve finansal maliyetler konusunda da firmaların zor bir dönem geçirdiklerinin ortaya konduğunu kaydeden Yorgancılar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çalışma, son yıllarda küresel ekonominin genel sorunu olan borçlanma riskini, firmalarımızın nasıl taşıdığını çarpıcı biçimde göstermektedir. Oysa ki pandemi dönemi, Türkiye’nin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka bir şansı olmadığını bizlere gösterdi. O nedenle, katma değerli üretimin önündeki engellerin kaldırılması son derece önemlidir."

- EİB değerlendirmesi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise İzmir'den 75, Ege Bölgesi'nden ise 113 firmanın listede yer almasını gurur verici olarak nitelendirdi.

İSO'nun 2019 yılında ikinci 500 listesinde yer alan pek çok firmanın bu yıl ilk 500'e çıktığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Eskinazi, "2019 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 Egeli yer almıştı. Benzer bir artışın TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde de yaşanması halinde mutluluğumuz ikiye katlanacak. EİB olarak sürdürülebilir ihracat için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Kovid-19 virüsünün aşılama ile ortadan kaldırılmasıyla birlikte üretim ve ihracatta daha iyi noktalara geleceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.

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