Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan toplantıda şu kararlar alındı:

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN'ın, 27.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, 27.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."