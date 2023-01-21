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Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir

Oksijenin insan hayatı için kilit taşı olduğunu biliyoruz ancak oksijeni somut olarak elde tutamadığımız için çoğu zaman önemi hakkında yeterince fikre sahip olamıyoruz. Bu haberde, sadece birkaç saniye için kaybolan oksijenin aslında tüm Dünya için ne derece önemli olduğunu fark edeceksiniz.

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  • Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir

    Herkesin iç kulağı patlardı. Oksijen, yeryüzünün yüzde 21'ni oluşturur. Bu oranın bir anda kaybedilmesi And Dağları'nın tepesine (yükseklik, yaklaşık 2.000 metre) ışınlanmayla eşdeğerdir.
  • Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir

    Oksijen, Dünya'nın kabuğunun ve mantosunun yaklaşık yüzde 45'ini oluşturduğundan, ayaklarınızın altında her şeyi ayakta tutacak çok daha az "madde" kalır. Yani bastığımız toprak ufalanmaya başlardı.
  • Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir

    Okyanuslar buharlaşır ve uzaya karışırdı. Okyanusların suyundan oksijen kaybolduğunda, hidrojen bileşeni bağlanmamış bir serbest gaz haline gelirdi. En hafif olan hidrojen gazı, üst troposfere yükselir ve atmosferik kaçış yoluyla yavaşça uzaya sızardı.
  • Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir

    Oksijen olmadan yangın olmaz ve araçlarımızdaki içten yanmalı motorlar çalışamazdı. Elektrik hariç her ulaşım anında bozulurdu. Gökyüzünde yüksekten uçan uçaklar yeryüzüne düşer, benzin ve dizelle çalışan milyonlarca araba yollarda dururdu.
  • Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir

    Oksijen beton için önemlidir. Betonda özel bir bağlayıcı madde görevi görür. Oksijen olmadan beton tozdan başka bir şey değildir. Yani etranızda gördüğünüz tüm binalar, köprüler oksijen olmadan yıkılırdı.
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