Eğil Kalesi'nde saray kalıntıları ortaya çıkarılacak

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"ARTUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNİ İLGİLENDİREN KALINTILARA ULAŞTIK" Kalenin zamanla insan ve doğa tahribatına uğradığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti: "Kalede yönetici kesimin oturduğu saray kısmında kazılara başladık. Yaptığımız kazılarda kalenin milattan önce en geç 8. yüzyılda kullanımda olduğunu, bu tarihten itibaren izleyen dönemlerde ise İslami dönemler olan Artuklu ve Osmanlı zamanında yeni ilaveler yapıldığını, yerleşimin genişlediğini tespit ettik.

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Saray kesiminde yaptığımız kazılarda şu anda Artuklu ve Osmanlı dönemini ilgilendiren kalıntılara ulaştık. Bütün yapılanmalar sarayın sürekli olarak onarım gördüğünü ve temel düzeyinde en erken kullanımına işaret eden kalıntılar bulduk. Yaklaşık olarak 3 bin yıllık bir tarihi barındıran Eğil Kalesi'nin en önemli biriminde çalışıyoruz."