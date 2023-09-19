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        Haberler Gündem Güvenlik Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası imha edildi

        Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası imha edildi

        Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nün 15 metre açığında, 30 santimetre derinliğinde 9 el bombası bulundu. Bombalar imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 08:45 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:45
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        Eğirdir Gölü'nde 9 el bombası imha edildi
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        Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası ekiplerce imha edildi.

        Alınan bilgiye göre, Eğirdir Gölü'nde yüzen Mustafa C., Yazla Mahallesi kıyısından 15 metre açıkta ve yaklaşık 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 9 el bombası olduğunu tespit etti.

        Bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından imha edildi.

        İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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