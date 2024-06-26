Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları toplandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkisinde 23 Haziran günü göle yüzmek için giren bir vatandaş göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemede gölde 7 adet el bombası olduğu tespit edildi. Gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından toplanarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü. El bombalarının çıkarıldığı esnada emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.