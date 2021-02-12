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Eğitim hayatı artık okulla sınırlı değil

Hem öğrenciler hem de öğretmenler teknolojiyi eğitimde artık daha sık kullanıyor ve dersleri online yapıyor.

Eğitim hayatı artık okulla sınırlı değil

Tıpkı iyi hazırlanmış bir ders kitabı gibi profesyonel bir online platform da öğrencilerin geleceği için önemli bir başvuru kaynağı. Online eğitimin sağladığı en büyük avantaj esneklik. Bununla birlikte daha az para ve zaman harcayarak en yüksek verimi almanız da mümkün.

Raunt

Raunt; Vitamin ve Lisego’nun üreticisi olan Sebit tarafından geliştirilmiş. Sebit eğitim teknolojileri konusunda 30 yıldır çalışıyor. Ankara ODTÜ Teknokent’teki yerleşkesinden yönetilen MEB müfredatını takip eden bir eğitim platformu. Video çözümlü 225.000 binden fazla soru ve 1.000 saatten fazla ders anlatım videosu var sistemde. 9. sınıftan üniversite sınavına kadar yani üniversiteye hazırlık sürecini öğrenciler bu platformdan destek alarak planlayabiliyor. Raunt öğrencinin performansını sürekli izleyerek eksik olduğu konuları tespit ediyor ve öğrenciye o konulara yönlendiriyor ve testler öneriyor. Yani öğrenciden 3 stratejiden birini seçmesini istiyor ve ardından öğrenci için seviye ve hedef belirliyor. Gün gün neyi, ne kadar çalışması gerektiğini bildiriyor, haftalık, aylık ve yıllık çalışma takvimi planlayarak öğrenciye özel bir program çıkarıyor.

Deneme sınavlarında öğrencinin durumunu sınava giren diğer öğrenciler arasındaki performansıyla beraber değerlendiren Raunt'a öğrenciler webden, cep uygulamasından ve tablet uygulamasından ulaşabiliyorlar. Şu an 9. sınıf konularını çalışmak isteyen 8. sınıf öğrencileri için avantajlı paket kampanyası devam ediyor; 9. Sınıf (Dijital) + 9. Sınıf Seti Fiyatı: 2235 TL yerine 1490 TL. Paketle beraber Raunt, Palme, Limit ve Avantaj yayınlarından adrese toplam 11 de kitap gönderiliyor. Kitaplardaki soruları çözüp karekodu telefonunuzla okutarak soru çözümlerini telefonunuzdan izleyebiliyorsunuz.

Doping hafıza

10 yıldır sektörün içindeler. Hafıza teknikleriyle eğitim veren bir bir platform. 7. sınıftan üniversite sınavına kadar yani üniversiteye hazırlık sürecini öğrenciler Doping Hafıza ile sınava odaklı bir eğitimle destekleyebiliyorlar. MEB müfredatını takip eden bu eğitim platformunu diğer eğitim platformlarından ayıran en büyük özellik hem görsel ve duyusal hafıza teknikleri kullanılması hem de akılda kalıcı metotlar kullanılarak derslerin anlatılması. Örneğin matematik konusunda öğrencilere "refleks kazandırma" çalışmaları yapılıyor. Öğrenci bir soruyla karşılaştığında doğru mantıksal temelleri kullanarak o soruya nasıl cevap vereceği konusunda refleks geliştiriyor. Amaç başından sonuna kadar bu refleksleri aktif hale getirmek.

Platformda oyun formatı da var; yani öğrenci soru çözdükçe puan topluyor, seviye atlıyor ve rozet kazanıyor. Öğrenciler "çaylak" seviyesinden "efsane" seviyesine doğru ilerlerken sıkılmadan eğlenerek öğrenme hedeflenmiş. Her konu sonunda genel bölüm testleri var. Geleneksel sistemle Türkçe konuları akılda tutulamıyorken, bazı konular hiç anlaşılamıyorken bu eğitim akıl haritaları ve hafıza tekniklerini kullanıyor ve öğrencileri sıkılmaktan kurtarıyor, dersler daha eğlenceli oluyor. 9. sınıfa yönelik Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin bulunduğu tüm dersler uygulaması 999 TL. LGS tüm dersler paketi 1199.00 TL.

Dijidemi

Dijidemi 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yani ortaokul ve lise öğrencilerinin, hızlı şekilde tüm derslerle ilgili test sorularına, konu anlatımları ve soru çözüm videolarına ulaşmasını sağlayan online eğitim platformu. 10 yılı aşkın süredir eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Im Park tarafından yayını yapılıyor. Okuldaki eğitimin pandemide aksadığı şu dönemde öğrencilerin eğitimlerine online olarak hızlıca kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlayan bir sistem. 5. sınıftan başladığı için piyasada bu hizmeti veren online eğitim platformlarından daha kapsamlı, tüm örtaöğretim ve lise sınıflarına bol içerik sunduğu için bu özelliği ile diğerlerinden daha kucaklayıcı bir platform. Online olarak yapılan test ve denemelerin sonuçlarına göre öğrencinin gelişim raporunu ve çalışma takvimini oluşturuyor, öğrencinin kendi gelişimine uygun olarak tekrarlar yapmasını sağlıyor. Ayrıca "benzer soru” fonksiyonu ile öğrencinin pekiştirme yapması da mümkün olabiliyor.

Tüm bu özellikleri, zorluk derecesi farklı soruları, çözüm videoları ve sorulara benzer soru sunma tekniğiyle piyasadaki ürünlerden daha gelişkin bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video var. 250 binden fazla soru bulunduran havuzu, sadece bu konuda yayıncılık yapan 17 yayınevinden derleniyor. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları da öğrenciye gerçek sınav deneyimine benzer bir deneyim yaşatıyor. Dijital koçluk ve adrese gönderilen basılı soru bankası hizmeti de veren Dijidemi'nin bireysel pro paketinin fiyatı 999 TL. 7 gün ücretsiz deneme üyeliğinizi başlatıp farkı görebilirsiniz.

 

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