Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Microsoft ve VeriPark işbirliğiyle hayata geçirilen belgem.io projesi ile son kullanıcılar kurumlardan aldıkları eğitim sertifikalarını blockchain altyapısında saklayıp diledikleri, kurum veya kişilerle paylaşabilecek.

Dijital bir belge platformu olan belgem.io, kurumlardan eğitim alan bireylerin eğitim sonunda edindikleri eğitim sertifikalarının özel bir Ethereum blockchain platformunda saklanması, görüntülenmesi ve paylaşılmasını sağlayacak.

Projenin başlangıç aşamasında BKM – BayBayNakit (BBN) Akademi, Blockchain Türkiye Platformu, FinTech Istanbul ve yakında Microsoft Cloud Society eğitimlerine katılan kişiler sertifikalarını belgem.io uygulaması üzerinden dijital ortamda alacak. İlerleyen dönemde ise yeni kurumların projeye eklenmesiyle birlikte daha fazla sayıda kişinin bu uygulamadan faydalanması hedefleniyor.

‘ BITCOIN EŞİT DEĞİLDİR BLOCKCHAIN’

Belgem.io’nun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye’nin dijitalleşmesi sürecinde yeni teknolojileri kullanıcılarla buluşturduklarını belirterek, “Nesnelerin interneti, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve blockchain gibi heyecan verici tüm teknolojileri gündemimizde tutuyoruz. Bu kapsamda Blockchain’i daha iyi anlamak ve uygulama alanlarını keşfetmek üzere yaptığımız belgem.io projesi sayesinde ise son dönemde sıkça konuşulan Blockchain’i, herkesin anlayabileceği örnek bir uygulamayla hayatın içine dâhil ediyoruz” dedi.

Belgem.io örneğiyle Blockchain üzerinde neler yapılabileceğini göstermek istediklerini aktaran Canko, “Bitcoin eşit değildir Blockchain’in herkes tarafından anlaşılması için bunu çıkardık” dedi.

‘GÜVEN PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRACAK’

Blockchain’in iş yapış şekillerini kökten değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğuna değinen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ise belgem.io ile ilgili şunları söyledi: “Blockchain, Microsoft'un dijital dönüşüm ajandasında kritik öneme sahip teknolojilerden biri. Belgem.io gibi, bu teknolojiyi uçtan uca ve sağladığı tüm avantajlardan faydalanarak kullanmayı hedefleyen bir çözüm içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun gibi dönüşüm projelerinde finans müşterilerimizle yakın çalışmaya devam edeceğiz.”

VeriPark Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan ise “Blockchain artık finans, enerji, sağlık, telekomünikasyon, eğitim ve lojistik gibi birçok alanda insanların hayatlarını kolaylaştıracak, bireylerin birbirine olan güven problemini ortadan kaldıracak” dedi.

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