Eğitim sırasında fenalaştı

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında vatani görevini yapan 20 yaşındaki asker Oğuzhan Erdoğan,10 Ekim Perşembe günü “ani müdahale kuvveti” eğitiminde mevzide yere düşerek baygınlık geçirdi.
Akşam saatlerinde kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak şehit olan Oğuzhan Erdoğan nişanlıydı.
Balıkesir Mühimmat Bölge Komutanlığında gerçekleştirilen askeri törene katılan şehidin ailesi “Oğlumuzu damatlıkla beklerken şehit haberini aldık” dedi. Şehit Erdoğan’ı uğurlama törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar ve askeri erkan katıldı. Şehit Er Oğuzhan Erdoğan’ın naaşı karayoluyla İstanbul Edirnekapı Şehitliğine gönderildi. Şehit Er Oğuzhan Erdoğan’ın naaşı İkindi namazının ardından defnedilecek.
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