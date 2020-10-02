"Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

AA

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" adlı fotoğraf yarışmasının ödül töreni, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Dereceye giren eser sahipleri ve jüri üyelerinin katılımıyla yapılan video konferansın açılışında bir konuşma Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, objektifleri eğitime odaklamak, emeği objektif şekilde görünür kılmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirtti.

Yalçın, görsel içeriklerin, en tesirli iletişim ve etkileşim malzemeleri olduğunu ifade ederek, "Görsel dünyayla kurulan ilişki biçimi, günümüzde değişen insan ve dünya ile birlikte çeşitlenen sanat türleriyle devam etmektedir. Kendine has dinamikleri, tekniği, malzemesi, amacı ve kullanımıyla modern sanatın yeni türü olan fotoğrafçılık, hayatın her anında ve alanında, gittikçe artan bir değer ve önem kazanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinden sanatla eğitim faaliyeti arasında psikolojiden pedagojiye kadar çok boyutlu bir ilişkinin ve etkileşimin bulunduğunu kaydeden Yalçın, sendika olarak temsil ettikleri entelektüel birikimi ve duyarlılığı, sanat ve düşünce mecralarıyla topluma ulaştırmayı görev edindiklerini belirtti.

Yalçın, düzenledikleri fotoğraf yarışmasıyla bir farkındalık oluşturduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle içinden geçtiğimiz koronavirüs salgını sürecinde hayatın birçok alanı ile birlikte sekteye uğrayıp uzaktan dijital uygulamanın öne çıktığı bir dönemde, eğitim düzenimizi canlı, aktif ve diri tutmanın ne ölçüde hayati olduğu anlaşılmıştır. Bu yarışma yoluyla fertten devlete, teknikten sanata bütün yönleriyle hayatı şekillendiren en etkili, köklü, kalıcı faaliyet olan eğitime bir kez daha dikkat çekmeyi başardıysak ne mutlu bize. Özellikle bilginin, bütün boyut, işlev ve bağlantılarıyla hayatın ağırlık merkezi haline geldiği günümüzde eğitim artık var olmanın, var kalmanın asla ihmal edilemeyecek temel unsuru olmuştur."

Jüri üyelerinden Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçıları İsmail Küçük ve Tekin Ertuğ da konuşma yaptı.

- Yarışmaya 2 bin 460 fotoğraf gönderildi

Yarışmada, 815 katılımcının gönderdiği 2 bin 460 fotoğraftan 4'ü dereceye girerken, 29'u sergilenmeye hak kazandı.

Muğla'dan "Her şey Gamze de okula gitsin diye" fotoğrafıyla Osman Akça'nın birinci seçildiği yarışmada, Aydın'dan "Sevgi" fotoğrafıyla Mehmet Karcıdağ ikinci, İstanbul'dan "Eğitim izi" fotoğrafıyla Adem Tayfun Eser üçüncü oldu.

Yarışmada, Gaziantep'ten Serap Öncebe de "Geleceğin çocukları" fotoğrafıyla Mehmet Akif İnan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Ankamall alışveriş merkezinin sergi alanında sergilenecek.