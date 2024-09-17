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        Haberler Gündem Güncel Eğlence mekanında kavgada 8 tutuklama | Son dakika haberleri

        Eğlence mekanında kavgada 8 tutuklama

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 01:41 Güncelleme: 17.09.2024 - 01:46
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        Eğlence mekanında kavgada 8 tutuklama
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        Kocaeli'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eğlence mekanında, işletme müdürünün öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, O.M, C.Ü, B.Y, S.Ö, S.Ç, A.E.Ç. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ç, T.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 13 Eylül'de bir eğlence mekanında işletme müdürü Kamuran Ç. ile bir grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönen olayda Kamuran Ç, U.S, S.Ç, C.Ü. ve B.Y. tabanca ve bıçakla yaralanmış, Kamuran Ç. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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