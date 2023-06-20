Diyarbakır'da bir eğlence mekanının masa ve dolaplarına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu, gözaltına alınan 3 şüpheliden işletmeci tutuklandı.

AA'da yer alan haber göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sonucu merkez Bağlar ilçesinde S.A'nın işletmeciliğini yaptığı bir eğlence mekanına operasyon düzenledi.