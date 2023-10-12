Eğlence mekânından çıkan genç böyle can verdi
Muğla'da, eğlence mekânından çıkan motosikletli genç, kontrolünü kaybettiği motosikletin istinat duvarı ile beton elektrik direğinin arasına sıkışması sonucu hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cengizhan Kır (25), kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki istinat duvarı ile beton elektrik direği arasına sıkıştı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kasksız motosiklet sürücüsü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurye olan Kır'ın bir mekânda eğlendikten sonra Gazderesi'ndeki evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.
Kır'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.