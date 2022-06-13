Eğlence mekânında kavga: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Eğlence mekânında kavga: 1 ölü
ABONE OL

Eskişehir'de eğlence mekânında darbedilen genç 7 gün sonra öldü

Eskişehir'de eğlence mekânında çıkan kavga cinayetle sonlandı. İki grup arasında çıkan kavgada darbedilerek yaralanan genç, tedavi altına alındığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Eğlence mekânında kavga: 1 ölü
Eğlence mekânında kavga: 1 ölü
0:00 / 0:00
DHA

Eskişehir'de bir eğlence mekânında iki grup arasında çıkan kavgada dövülerek ağır yaralanan Doğukan Yener (23), kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Eskişehir'de oturan Doğukan Yener, 4 Haziran gecesi arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânına gitti. Saat 05.30 sıralarında mekânın çalışanları, güvenliği ve müşterilerin karıştığı kavga çıktı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mekân dışına taşan kavgada ağır yaralanan Doğukan Yener, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yener, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alınırken, geçen cumartesi günü hayatını kaybetti. Yener'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

KAVGAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alınırken, 29 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemleri tamam 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden Yener´i darbettiği tespit edilen Mertcan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kaldırım işgali' uyarısına kızdı, sebze- meyveleri yola döktü
GÜNDEM Uyarıya kızdı, meyveleri yola döktü
Nurettin Özaltın son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Siyaset ve iş dünyası uğurladı
Son dakika: Postacı, 53 bin adet postayı hurdacıya sattı!
GÜNDEM Postacı, 53 bin adet postayı hurdacıya sattı!
Son dakika: Ağrı'da su birikintisine düşen çocuktan acı haber!
GÜNDEM Su birikintisine düşen çocuktan acı haber!
Altılı masa "Kurumsal Reformlar Komisyonu" raporunu açıkladı
GÜNDEM Altılı masa "Kurumsal Reformlar Komisyonu" raporunu ...
Meslek lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi alıyor
GÜNDEM Meslek lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi ...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da fabrika yangını! Gökyüzünü duman kapladı
GÜNDEM Diyarbakır'da fabrika yangını! Gökyüzünü duman ...
ÖSYM Başkanı Aygün'den Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlıklarına ilişkin açıklama
GÜNDEM ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS hazırlıklarına ilişkin ...
Okullar ne zaman kapanacak, tatil ne zaman başlayacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek?
GÜNDEM Karne günü için geri sayım başladı!
Korkutan uyarı: Maymun çiçeği belirtileri değişti! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü nedir?
GÜNDEM Korkutan uyarı: Maymun çiçeği belirtileri değişti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.