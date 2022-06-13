Deniz canlılarının en büyük düşmanı!

Eğlence mekânında kavga: 1 ölü 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir'de bir eğlence mekânında iki grup arasında çıkan kavgada dövülerek ağır yaralanan Doğukan Yener (23), kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Eskişehir'de oturan Doğukan Yener, 4 Haziran gecesi arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânına gitti. Saat 05.30 sıralarında mekânın çalışanları, güvenliği ve müşterilerin karıştığı kavga çıktı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mekân dışına taşan kavgada ağır yaralanan Doğukan Yener, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yener, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alınırken, geçen cumartesi günü hayatını kaybetti. Yener'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

KAVGAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alınırken, 29 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemleri tamam 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden Yener´i darbettiği tespit edilen Mertcan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.