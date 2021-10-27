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Beşiktaş'taki eğlence mekanında "darp, tehdit ve hakaret" davasında mütalaa açıklandı

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının mülk sahibi sanık Şahin Şeker'in, işletme çalışanlarını darp ve tehdit edip hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Olaysa, sanığın 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Beşiktaş'taki eğlence mekanında
Eğlence mekânındaki dehşette mütalaa açıklandı
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DHA

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya katılmayan sanık Şahin Şeker ile müştekileri, avukatları temsil etti.

Söz alan müşteki avukatlarından Çağdaş Çelik, mevcut delillere göre sanığın yüklenen suçları işlediğinin ortaya çıktığını dile getirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.

Mütalaada, olay tarihi 12 Nisan 2019'da, sanık Şahin Şeker'in, mülk sahibi olduğu Beşiktaş'taki eğlence mekanına geldiği ve çalışanlarıyla arasında tartışma başladığı aktarılarak, sanığın müştekilere yönelik, "Hepinizi öldürtürüm." şeklinde tehdit ettiği ve hakaret içerikli sözler söylediği, darbettiği kaydedildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanık Şahin Şeker'in, 4 müştekiye karşı "darp", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Şahin Şeker'in 12 Nisan 2019'da, akşam saatlerinde işletme çalışanlarına hakaret edip onları darbettiği ve tehdit ettiği anlatılıyor.

İddianamede, sanık Şeker'in "tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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